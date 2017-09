Balingen BTG fühlt sich von Planung bedrängt

Balingen. Im Balinger Gemeinderat wird aller Voraussicht nach am Dienstagabend ein weiterer Pflock gesetzt: Das Areal rund um die derzeitigen DRK-Garagen an der Hindenburgstraße samt der Tennisplätze soll Teil des innerstädtischen Sanierungsgebiet werden. So sind für Bauvorhaben dort künftig Zuschüsse möglich – wie berichtet, soll im Rahmen der Gartenschau dorthin das neue Jugendhaus samt eines großen Aktivparks mit umfangreichen Freizeit- und Sportangeboten entstehen. Der tatsächliche Baubeschluss dafür steht noch aus, der Beschluss am Dienstagabend hat jedoch vorentscheidenden Charakter. Es wäre ein weiteres Argument dafür, dort neu zu bauen. Obwohl über die Zukunft der Tennisplätze noch gar keine Entscheidung gefallen ist, wird diese damit immer mehr vorgezeichnet. Verschärfend kommt nun die Idee hinzu, das Stadtarchiv an die Hindenburgstraße zu verlagern.

Die Plätze der BTG sollen, so sehen es die Planungen vor, an die Hobbyland-Halle verlagert werden. Die Stadtverwaltung ist mit dem Verein seit längerer Zeit im Gespräch, eine Einigung aber steht noch aus. Die BTG, sagt deren Vorsitzender Gerd Riethmüller, sieht die Neuansiedlung an der Hobbyland-Halle als große Chance für einen Neuanfang. Dies würde aber von der BTG nur dann akzeptiert, wenn diese ohne Neuverschuldung über die Bühne gehe. Dem Aktivpark-Vorhaben stehe man nicht ablehnend gegenüber, betont Riethmüller, allerdings dürfe dieses nicht auf Kosten der BTG realisiert werden. Man strebe eine "gütliche Einigung" mit der Stadtverwaltung an, sagt Riethmüller, derzeit aber hänge man in der Luft – und fühle sich mitunter, als direkt Betroffene, vom Informationsfluss abgeschnitten und nicht ausreichend in Planungen eingebunden: Von den neuerlichen Überlegungen, insbesondere zum Stadtarchiv, hätte man gerne im persönlichen Gespräch und nicht aus der Zeitung erfahren.

Bisher, so Riethmüller, werde die von der BTG ins Spiel gebrachte Alternative von Seiten der Stadtverwaltung völlig ignoriert: dass nicht alle Tennisplätze wegkommen, sondern nur die Plätze 1 und 2; dass die anderen sechs Plätze – insbesondere auch das erst vor wenigen Jahren sanierte Clubheim – erhalten bleiben und weiter aufgehübscht werden. Für diese Idee spricht laut Riethmüller der "gesunde Menschenverstand": So könnte die "schöne Anlage" in den Eyach-Auen erhalten bleiben, und diese Variante würde viel Geld sparen helfen – angesichts des Schuldenstands der Stadt ein nicht außer Acht zu lassendes Argument.