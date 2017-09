Balingen Betroffene in Kontakt

Rosenfeld. Nach Meßstetten ist in diesem Jahr Rosenfeld als Veranstaltungsort an der Reihe. "Miteinander – Füreinander" lautet das Motto 2017. Und wird vom Schirmherren, Landrat Günther-Martin Pauli, gerne unterstützt: "Selbsthilfegruppen stellen eine wichtige Ergänzung zu den Regelversorgungssystemen dar und sind eine wichtige Stütze für Menschen und deren Angehörige in schwierigen Lebenslagen", so Pauli.

Seit Anfang des Jahres sind die Selbsthilfegruppen im Zollernalbkreis im Internet vernetzt. Die Website www.selbsthilfe-zollernalb kreis.de wurde angestoßen vom kommunalen Behindertenbeauftragten und Bürgermeister der Stadt Rosenfeld, Thomas Miller, in enger Kooperation mit der Verwaltung des Landkreises.

Neben einem Überblick über das Angebot der Gruppen finden sich dort auch aktuelle Veranstaltungen. Eine der nächsten wird der Tag der Selbsthilfegruppen in der Rosenfelder Stadthalle sein. Die Ideen und Planungen brachten die Vertreter im Landratsamt selbst mit ein. Sie haben damit ein Programm geschaffen, das Betroffene und Angehörige gleichermaßen ansprechen dürfte. Zudem all jene, die ganz einfach neugierig sind auf das, was im Landkreis geboten wird. Eröffnet wird der Tag um 10 Uhr von Landrat Pauli und Bürgermeister Miller.