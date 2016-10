Balingen Besseres Ergebnis, niedrigere Umlage

Als wichtige Ziele für das kommende Haushaltsjahr nannte Pauli den öffentlichen Personennahverkehr, Straßenbau und Ortsumfahrungen, Breitbandausbau, energetische Sanierung der kreiseigenen Liegenschaften, Krankenhausstruktur, Integration von Neuankömmlingen und Inklusion von Menschen mit Behinderung.

Vor allem die Zukunft des Klinikums sei ein "wichtiges Anliegen", sagte der Landrat: Es gehe um die bestmögliche medizinische Versorgung der Bevölkerung im ambulanten und stationären Bereich. Insgesamt habe der Landkreis in den vergangenen sechs Jahren beim Zollernalb-Klinikum 42 Millionen Euro an Verlusten ausgleichen müssen. Das Medizinkonzept für den Landkreis sei bei zahlreichen Veranstaltungen vorgestellt worden. Und was das Zentralklinikum angeht: "Wir streben eine solide Finanzierung an und eine Grundsatzentscheidung im Jahr 2017."

"Vor uns liegt ein Haushalt ohne Neuverschuldung", sagte Pauli. Darin sei eine Absenkung der Kreisumlage um 0,5 Prozent vorgesehen. Die "jüngsten Entwicklungen" würden aber die Erwartungen für das laufende Jahr übertreffen. Daher schlug Pauli eine Absenkung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt von 31,5 auf 30,5 Prozent vor.

Ein Prozent der Kreisumlage entspreche rund 2,72 Millionen Euro: "Damit werden die Kommunen deutlich entlastet."