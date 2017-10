Balingen Bericht über Leidensweg von Otto Gunsberger

Am Ende ihres Vortrags zeigten sie Schlagzeilen aus Amerika und Australien, mit denen kollektiv gegen Muslime gehetzt wird. Wiederholt sich die Geschichte? Die 25-jährige Danielle riet den Schülerinnen und Schülern der TG-13, so oft es gehe, in andere Länder zu reisen, fremde Menschen und Kulturen kennenzulernen, den eigenen Horizont zu erweitern. "Glaubt nicht alles, was ihr in den Medien seht oder lest. Macht euch selbst ein Bild."