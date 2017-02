Balingen Begleiter im Hosentaschenformat

Seit 20 Jahren verbindet die Sparkassenstiftung Umwelt und Natur Wissensvermittlung mit praktischem Handeln und klärt auf: Warum Spinnen nicht unheimlich sind, wie man Vögel richtig füttert und welche Kleinlebewesen sich in Fehla und Bära tummeln. Ihre jahrelangen Beobachtungen haben die Stiftungsmitarbeiter Alexandra Kischkel-Bahlo und Hannes Schurr jetzt in dem Tierführer zusammengefasst. Er sollte ein "Begleiter im Hosentaschenformat" für Entdeckungen in der Natur werden.

In dem Nachschlagewerk werden 80 Insekten, Spinnen, Amphibien, Vögel und Waldtiere mit Bild und wichtigen Erkennungsmerkmalen vorgestellt. Beschrieben werden auch Fossilien, die als versteinerte Zeugen an vielen Stellen zu finden sind. Der Tierführer enthält zudem Hinweise für die Fütterung von Wintervögeln und eine Einführung ins Schnitzhandwerk.

Ein QR-Code im Buch ist mit einer Übersichtskarte verlinkt, die weitere Ausflugstipps zur Beobachtung von Zugvögeln, Erforschung von Bächen oder Suche nach Fossilien gibt.