Balingen Basken sind zu Gast

Der "Alcalde" der "Ciudad de Balingen", wie Lehrerin Julia Frank übersetzte, stellte den Schülern und Begleitlehrerinnen aus dem Baskenland die Stadt vor, die bekannt sei für große Kunstausstellungen, ihren Handballverein und zahlreiche Veranstaltungen wie das "Bang Your Head" oder Konzerte auf dem Marktplatz. Schüler und Lehrer aus Eibar sind am vergangenen Samstag in Stuttgart am Flughafen angekommen und verbringen eine Woche mit Schülern des Gymnasiums Balingen.

Neben dem Unterricht stehen Ausflüge auf dem Programm, unter anderem nach Stuttgart mit Besuch der Staatsgalerie und Shopping auf der Königstraße, nach Tübingen und Waldenbuch mit Ritter-Sport, an den Bodensee zum Pfahlbautenmuseum Unteruhldingen und nach Esslingen zum Weihnachtsmarkt. Die baskischen Schüler sind bei Gastfamilien untergebracht.