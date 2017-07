Balingen Bang Your Head laut Polizei "rundum friedlich"

Weiterhin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Laut Polizei war es alles in allem ein rundum friedliches und gelungenes Event.

Für 50 DRK-Sanitäter, drei Notärzte und Einsatzleiter Jens Stingel war es ein durchschnittliches Festival. Insgesamt 390 Hilfeleistungen protokollierte das Rote Kreuz. Wie in den Vorjahren waren die eingesetzten Helfer mit allerlei Verletzungen und Erkrankungen konfrontiert. Besucher mit Rückenschmerzen und blutende Wunden wurden versorgt, und am Samstag mussten einige Kreislaufprobleme behandelt werden. Ein Gast schlief so fest auf der Liege, dass auch das krachende Feuerwerk ihn nicht stören konnte. Zeitweise waren die 20 Liegen im Behandlungsbereich gut ausgelastet.

In mehr als 30 Fällen mussten Patienten in die Klinik transportiert werden. "Längere Pausen gab es eigentlich nie", so Jens Stingel.