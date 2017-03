Balingen Balingen hält sich aus Streit um Ersatzbrennstoffe heraus

Balingen/Dotternhausen (mai). Die Balinger Stadtverwaltung sieht derzeit keinen Anlass, wegen des erhöhten Einsatzes von Ersatzbrennstoffen im Zementwerk Holcim in Dotternhausen aktiv zu werden. Das sagte Oberbürgermeister Helmut Reitemann am Dienstag im Gemeinderat. Balingen sei davon schlicht "nicht negativ betroffen", so Reitemann; vielmehr gehe er davon aus, dass sich die Situation auch für die direkten Anlieger verbessern werde.