Balingen Autofahrer überschlägt sich an B 27-Ausfahrt

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei um 19 Uhr an der Ausfahrt Balingen-Süd. Der 28-Jährige war demnach aus Richtung Endingen gekommen und wollte die Bundesstraße 27 dort in Richtung Gewerbegebiet Gehrn verlassen. Gleich am Anfang der Abfahrt kam er in der Rechtskurve vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr den großen Verkehrsteiler und die gegenüber liegende Auffahrt in Richtung Tübingen. Dort kollidierte er mit der Leitplanke. Sein Wagen überschlug sich und kam hinter der Leitplanke auf dem Dach zum Liegen.

Unfallfahrer unverletzt – Schaden ist hoch

Der 28-Jährige blieb laut Polizei glücklicherweise unverletzt. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei auf rund 15 000 Euro; dazu kommt der Schaden an der Leitplanke in Höhe von rund 2500 Euro. Ein Alkoholtest ergab, dass der 28-Jährige vor der Fahrt ordentlich gebechert hatte. Deswegen musste er mit zur Blutentnahme und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen auch seinen Führerschein abgeben.