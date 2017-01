Balingen Als Pfarrerin kehrt Margarete Goth zurück zu den Wurzeln

Dass sie nun früher als gedacht und zudem als Pfarrerin nach Balingen zurückkehrt, hat auch familiäre Gründe. Es habe sie "in die Heimat" gezogen, sagt Goth, sie habe ihre Mutter in Ostdorf pflegen wollen. Deshalb bewarb sie sich für die Stelle in Dürrwangen. Das Schicksal wollte es, dass ihre Mutter im September am Tag ihrer Ernennung zur Pfarrerin starb. Das habe ihre Freude über die neue Aufgabe bis zuletzt erheblich getrübt, sagt Goth. Nun aber brenne sie darauf, in Dürrwangen anzufangen.

In ihrer bisherigen Gemeinde in Uhlbach im Stuttgarter Stadtbezirk Obertürkheim wird Goths Weggang nach zwölf Jahren mit großem Bedauern aufgenommen. "Es ist für uns alle, Kirchengemeinderat, Kirchengemeinde und bürgerliche Gemeinde, ein schwerer Abschied von einer Persönlichkeit, die das Leben in Uhlbach mitgeprägt, belebt und unendlich bereichert hat", heißt es im Gemeindeblatt. Und: Ihr segensreiches Wirken werde man "niemals vergessen".

In der neuen Gemeinde in Dürrwangen ist dagegen die Vorfreude groß. Harald Witte, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, meint, dass man vor allem darüber glücklich sei, bald wieder eine Pfarrerin vor Ort zu haben. Anders als Rüggemeier, der zwischen Dürrwangen und Hirschau, wo er mit seiner Familie lebt, pendelte, wird Goth im frisch renovierte Pfarrhaus einziehen. Für das Gebäude erhielt die künftige Pfarrerin nun den Schlüssel, damit sie den Umzug vorbereiten kann.

Witte bezeichnet Goth als "Glücksfall", den es möglichst lange zu bewahren gelte: Ob die kleine Gemeinde auch in Zukunft und mit dem neuen Pfarrplan einen eigenen Pfarrer haben wird, steht in den Sternen.

Neben der seelsorgerischen Arbeit will Goth in Dürrwangen zusätzlich einiges anpacken, wenn möglich mit Vereinen und Institutionen im Ort. Sie sei eine kreative Frau, sagt Goth, und wolle sich ein Atelier einrichten, in dem sie schweißen und drucken könne. Mit ihrem Mann Diederich Lüken, gebürtiger Ostfriese, evangelisch-methodistischer Pastor und als solcher bekannt aus vielen Rundfunksendungen, plant sie zudem, eine kulturelle Reihe mit Konzerten und Ausstellungen ins Leben zu rufen. Auch in Uhlbach hatte Lüken eine solche Konzertreihe gegründet.

Dienstbeginn für Margarete Goth in Dürrwangen ist am 1. März. Ins Amt eingeführt wird sie im Gottesdienst am Sonntag, 26. März.