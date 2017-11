Barbara Vetter und Vincent Heiland erzählen unter dem Titel "Nomaden auf Zeit – Best of" am Samstag, 25. November, ab 20 Uhr in der Balinger Stadthalle von ihren Abenteuern der vergangenen 18 Jahre. Es geht um ihre erste große Radtour als Studentenpaar von Jena nach Jemen; um ihre zweite Reise, bei der sie auf der Donau von der Quelle im Schwarzwald bis zur Mündung ins Schwarze Meer paddelten; um die Radtour mit ihrer einjährigen Tochter quer durch Kanada. Als ihre zweite Tochter Lola zur Welt kam, beschlossen Vetter und Heiland, vom Fahrrad auf das Kamel umzusatteln. Die Familie zog als Nomaden auf Zeit durch die Steppen- und Hochgebirgslandschaft des mongolischen Altai-Gebirges. Für ihre neue Reportage sind sie im Reich der Elefanten in Sri Lanka unterwegs. Karten sind für 16 Euro, ermäßigt zwölf Euro, unter der Tickethotline 07433/9 00 84 20 zu erhalten. Während der Veranstaltung wird eine Live-Band für die musikalische Umrahmung sorgen. Foto: Veranstalter