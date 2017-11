Balingen Aktuelle Themen und Rückblick auf früher

Humor und Lachen stand im Mittelpunkt der kleinen Andacht, mit der Pfarrer Christof Seisser in die Veranstaltung einführte. Auch das Evangelium solle fröhlich machen, und wer den Spruch "Ein frohes Herz tut dem Leibe wohl" beherzigt, verlängere sein Leben, war aus dem Munde des Gemeindepfarrers zu vernehmen.

Der Balinger Oberbürgermeister Helmut Reitemann gab einen Einblick in das Balinger Geschehen. Themen waren unter anderem die Erneuerungen um die Stadtkirche und die für 2023 geplante Gartenschau; dort sollen sich die Stadtteile präsentieren, Heselwangen mit seinen Streuobstwiesen ist quasi prädestiniert.

Heselwangens Ortsvorsteher Berthold Roller griff von Reitemann den Ball Bauvorhaben in der Stadt Balingen auf und sah diese als Übungsobjekte an, damit in Heselwangen endlich die seit Jahrzehnten anstehenden baulichen Wünsche wie die Erneuerung des unzeitgemäßen Vereinsheims verwirklicht werden. Roller sagte, dass in Heselwangen derzeit 951 Bürger in einem guten Altersdurchschnitt leben. Weitere Bauplätze sollten in Bälde wieder ausgewiesen werden, da den im jetzigen Bauabschnitt zu erschließenden zehn Bauplätzen 20 Bewerbungen gegenüber stehen würden.