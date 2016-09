Balingen Abschied von zentralen Angeboten

Günther weist darauf hin, dass es in den Teilgemeinden eine Vielzahl an Angeboten für Senioren gebe: so in Engstlatt und Auf Schmiden den monatlichen Seniorennachmittag im Gemeindezentrum und inzwischen auch den Seniorenkreis "to go"; in Balingen-Ost den Seniorentanzkreis; der Bibelkreis in der Stadtkirchengemeinde.

Altersübergreifend gebe es zudem Angebote, gemeinsam mit anderen zu essen: "Essen und mehr" der Stadtkirchengemeinde; in Balingen-Ost "Tobis Topfgucker" und in Engstlatt und Auf Schmiden "Essa und Schwätza".

Weitere Informationen: bei den einzelnen Pfarrämtern.