Balingen Abenteuer Mountainbike

Balingen. Was fasziniert so sehr am spielerischen Radfahren auf gefährlichen Pfaden? Die Suche nach der Antwort führt uns zu den außergewöhnlichsten Bike-Regionen Europas. In den Dolomiten werden Klettersteige befahren und auf Island einsame Vulkanwüsten erkundet. In deutschen Wäldern trifft man amüsiert auf jugendlichen Leichtsinn, und in einem Bergdorf am Ende der Welt findet man Entschleunigung.

Harald Philipp ist Mountainbike-Abenteurer. Seine Radwege führen über steile Gipfel und in die entlegenste Wildnis. Doch Mountainbiking ist für ihn kein Wettkampf. Er fährt nicht gegen andere Biker, er fährt mit ihnen. Das Aufgehen in der Bewegung, das Sein im Moment und das Glücksgefühl danach treiben den leidenschaftlichen Mountainbiker an.

Sein Multimedia-Vortrag besteht aus zehn einzigartigen Kurzfilmen, die es nur im Live-Vortrag zu sehen gibt. Helmkameras lassen uns den Trail aus Haralds Augen sehen, Drohnen-Aufnahmen machen uns schwerelos, und Superzeitlupen halten den Moment fest. Mit spannenden Erlebnisgeschichten und witzigen Anekdoten erklärt Harald, was ihn seit 18 Jahren an seinen Sport fesselt.