Balingen 21 Schautafeln zeigen Welt im Wandel

Begrüßt wurden die Zuhörer von Balingens Oberbürgermeister Helmut Reitemann. Für ihn ist Luther Humanist. Und Anlass, alle möglichen Veranstaltungen rund um die Reformation in die Kreisstadt zu holen. Lesungen, Theaterstücke – Luther damals und heute heißt es zu erleben. Natürlich auch, so Reitemann, mit Gottesdiensten und Kirchenführungen. Die nächsten Termine hierzu sind zwei Führungen durch die Stadtkirche. Ab jeweils 14 Uhr wird am 5. und am 12. November gezeigt, was die Kirche vor der Reformation baulich ausmachte. Am 31. Oktober findet um 10 Uhr in der Stadtkirche der Festgottesdienst "500 Jahre Reformation" statt. Die Predigt wird Jürgen Kampmann halten.