Balingen 17 neue Pflegekräfte am Klinikum

Balingen. Erfolgreiches Examen an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Zollernalb-Klinikum in Balingen: Nach einer dreijährigen Ausbildungszeit zur Gesundheits- und Krankenpflegerin haben die Prüfungsteilnehmerinnen bei der schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfung umfangreiches Fachwissen unter Beweis gestellt.