Baiersbronn Zwei Mühlenlandschaften im Wandel der Zeit

Weitere Themen in der Vortragsreihe "Baiersbronner Geschichte(n)" sind "Schienenwege gestern und heute – die Eisenbahn im Nordschwarzwald und im Murgtal" am 8. November im Kurhaus Schönmünzach und "Ernährung im Mittelalter – Beköstigung von Arbeitskräften" am 29. November in Rosensaal in Baiersbronn. Im Musiksaal des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums in Baiersbronn geht es am 31. Januar um "Jenische – die ›unbekannte‹ Minderheit" und im Rosensaal am 21. Februar um "Schnai und Schnee, Glutzger oder Häcker – Dialekte und Dialektforschung in Baden-Württemberg".