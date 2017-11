Baiersbronn Zeitreise mit der Bahn

Dies geschieht im Rahmen der Kultur und Geschichtspflege als Aufgabe des BSW, Stiftung Bahnsozialwerk. Während des etwa einwöchigen Seminars werden die Planungen des Vorjahrs in die Tat umgesetzt. So werden beispielsweise die elektrischen Verbindungen unterhalb der Anlage oder die Gleisanlagen auf der Anlage von Seminarteilnehmern in kleinen Teams erstellt. Andere beginnen bereits an anderer Stelle mit der Landschaftsgestaltung. So entsteht nach und nach eine sogenannte Rundumanlage, die es dem Betrachter ermöglicht, einem auf die Reise geschickten Zug, nicht nur mit den Augen zu folgen, sondern quasi mit ihm mitzureisen.

Dabei werden alle Jahreszeiten durchfahren. Es gibt Bereiche, in denen noch Schnee liegt, aber auch hochsommerliche Szenen.

Der dargestellte Zeitabschnitt befindet sich in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts und soll dem Besucher einen Eindruck des damaligen Lebens mit seinen Alltäglichkeiten zeigen. Es werden unter anderem eine Brennstoffhandlung, Landwirtschaft und ein Wochenmarkt dargestellt.