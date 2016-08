Baiersbronn Wie Markus und Mohammad voneinander lernen können

Beim Eis: 45 Minuten Deutsch und 15 Arabisch

So könnte der Flüchtlings- und Integrationsbeauftragen zufolge ein beispielhaftes Treffen des Sprachtandems aussehen: Markus und Mohammad treffen sich jeden Dienstagmittag in der Baiersbronner Eisdiele zum Sprachtandem. Mohammad kommt aus Syrien und spricht Arabisch und Markus’ Muttersprache ist Deutsch. Beide haben sich darauf verständigt, eine dreiviertel Stunde Deutsch zu reden. Anschließend bringt Mohammad Markus 15 Minuten lang arabische Wörter aus dem Alltag bei. Mohammad freut sich über die Möglichkeit, sich mit einem Muttersprachler auf Deutsch zu unterhalten und Markus findet es spannend, was er noch Neues über Syrien von Mohammad erfahren kann.

So geht’s: Wer Fragen oder Interesse hat, bei dem Projekt mitzumachen, kann sich bei der Flüchtlings- und Integrationsbeauftragen Nanette Popp unter Telefon 07442/842 12 94 oder E-Mail an poppnanette @gemeindebaiersbronn.de melden.

Am Ende regelmäßige selbstorganisierte Treffen

Dann wird in Kooperation mit dem Freundeskreis Asyl Baiersbronn ein passender Tandempartner für den Interessierten gefunden. Ein erstes Treffen mit dem Partner wird organisiert. Wenn bis dahin alles passt, folgen regelmäßige, selbstorganisierte Treffen.