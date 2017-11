Baiersbronn Von Johannisburg bis Kapstadt

Baiersbronn-Obertal. Eine Multivisions-Bilderschau über Südafrika zeigt Karl Gaiser am Freitag, 24. November, ab 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Obertal. Er entführt mit der Bilderschau in den äußersten Süden Afrikas, in ein Land mit endlosen Urwäldern, faszinierenden Steppen, einer rauen Landschaft am Kap der guten Hoffnung und einer artenreichen Tierwelt, heißt es in der Ankündigung. Bilder und Berichte über das traditionelle Leben der Menschen runden den Vortrag ab.