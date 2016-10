Baiersbronn Von großer Not und vom Trösten

Die 14 Lieder waren in thematische Blöcke gegliedert: Die Einleitungsgesänge drückten menschliches Klagen in existenzieller Not aus, darauf folgten musikalische Darbietungen, die um Hilfe bitten, und schließlich mündete alles in Liedern, die von Gottes Trost, Halt und Segen künden.

Im letzten Block bot das Duo Sonja Beck und Silke Mohr mit glockenklaren Stimmen unter Gitarrenbegleitung den Song "Dein Herz fürchte sich nicht" dar. Dirigentin Margarete Frey hatte ihren Chor und die Instrumentalmusiker souverän im Griff. Alle Aufführenden ernteten schließlich verdient großen Beifall.