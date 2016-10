Baiersbronn Vom Holz zum Karton

Baiersbronn. Die Mayr-Melnhof Baiersbronn Frischfaser Karton GmbH bot den Schülern des Geografiekurses der Jahrgangsstufe 2 des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums in Baiersbronn interessante Einblicke in ihre Kartonproduktion. Vor Ort konnten die zwölf Schüler die aktuellen Unterrichtsinhalte in der Praxis erkennen und beobachten.