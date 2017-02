Baiersbronn Verschwimmen die Grenzen in Sachen Naturnutzung?

Die Referentin, Brigitte Heck, beschäftigt sich seit längerem auch mit neuen sozialen Phänomenen, wie dem "Urban Gardening", dem urbanen Gartenbau. Sie stellt sich die Frage: Hat das Land sein Monopol auf "Natur" verloren? Die Auseinandersetzung darüber, wo das bessere Leben zu führen ist, welchen Wert Natur für wen besitzt und wer sie sich wie aneignet, hat auch die Wahrnehmung, Pflege und Nutzung der Schwarzwaldregion geprägt – zuletzt im Umfeld der Nationalparkdiskussion, heißt es in der Ankündigung.

In den Ballungsgebieten bewegt "Urban Gardening" und "Cityfarming" die städtische Bevölkerung. Grünflächen in Städten sind heiß umkämpft, und aktivistisches "Guerillagardening" nimmt für sich in Anspruch, "Natur" zu retten oder zurückzuerobern. Künstler, Aktivisten und Architekten schreiben sich die Begrünung von "Steinwüsten" auf die Fahnen und wandeln Hausfassaden in vertikale Grünflächen um. Imker und deren Bienenvölker produzieren in urbanen Zentren jede Menge Honig. Die "Home-&- Garden-Bewegung" und Landhausmode schaffen eine Wohlfühlatmosphäre und ein Gefühl von Beheimatung, die völlig unabhängig davon zu stiften sind, wo man sein Leben einrichtet.

Ist nun dieser kulturelle Zugriff auf "Natur" ein Phänomen der Gegenwart? Stellen Stadt und Land bei der Schaffung, Pflege und Nutzung von Naturflächen überhaupt noch einen Gegensatz dar, oder verschwimmen die Grenzen? Wer nutzt den Wald und die Waldnatur wozu? Aus kulturhistorischen Rückblicken und der Beobachtung von Gegenwartsphänomenen heraus stellt der Vortrag eine Vielzahl von Fragen und will zu Diskussionen anregen.