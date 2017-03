Baiersbronn Übungsbetrieb startet wieder

Bei der Hauptversammlung dankte Vorsitzender Carsten Dryden allen aktiven und passiven Mitgliedern für deren Unterstützung, so der Verein in einer Pressemitteilung. Karlheinz Ruoss wurde für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die Mitglieder dankten Carsten Dryden für seine gute Arbeit als Vorsitzender. Er wird dieses Amt weiterhin bekleiden. Ergänzt wurde der Vorstand durch Annett Bantle, die das Amt der Kassenwartin übernahm. Manuel Ruoss nahm zusätzlich zum Amt des stellvertretenden Vorsitzenden das Amt des Jugendwarts an. Karin Schikorr bleibt Schriftwartin. Walter Burkhart stellte sich erneut als Zuchtwart zur Verfügung. Nach vielen Jahren, in denen der Posten unbesetzt blieb, gibt es nun wieder einen Ausbildungswart. Achim Grossmann wird in diesem Amt die neue Saison eröffnen.

Weitere Informationen zur Ortsgruppe gibt es auf der Homepage unter www.svogbaiersbronn.de, die von Diana Heinzelmann auf dem Laufenden gehalten wird.

Der offizielle Übungsbetrieb und die Welpen- und Junghundegruppe beginnen am Samstag, 4. März, um 14.30 Uhr.