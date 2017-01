Baiersbronn Tonbach weiterhin in Siegerlaune

Baiersbronn-Klosterreichenbach. In bewährter Art und Weise organisierte die Feuerwehr Klosterreichenbach das 25. Murgtal-Feuerwehr-Fußballturnier. Zum Jubiläumsturnier hatten sich 18 Erwachsenenteams angemeldet, die aus vier Landkreisen kamen. Die Teams, die aus Steinenbronn, Gültstein und Tübingen angereist waren, übernachteten vor Ort. So konnten sich auch die weiter angereisten Gäste beim Kameradschaftsabend bei gemütlicher Musik ausgiebig mit ihren Kameraden austauschen. Gleich zwei Besonderheiten hatte das Turnier bei seiner 25. Auflage zu bieten. So wurden die Wettkämpfe mit der Vollbande ausgetragen, die die Spiele noch schneller und dynamischer machte. Außerdem fand das Turnier auf Kunstrasen statt, der beim vorangegangenen Dorfturnier schon genutzt worden war.

Baiersbronns Gesamtkommandant Martin Frey dankte der Fußballschule Freudenstadt, die sowohl die Vollbande wie den Kunstrasen zur Verfügung gestellt hatte. Ein weiterer Dank ging an den VfR Klosterreichenbach für seine Vorleistungen.

Als großer Überflieger präsentierte sich bei dem Turnier einmal mehr die Feuerwehr Tonbach. Mit einem 4:0-Sieg gegen Gültstein gewann das Team ungefährdet das Finale. Im Spiel um Platz drei lieferten sich Schönmünzach und Huzenbach ein spannendes Neunmeterschießen, das Huzenbach mit 4:3 gewann.