Baiersbronn Theologe hält Festvortrag am Reformationstag

Baiersbronn. Der evangelische Kirchenbezirk Freudenstadt veranstaltet am Reformationstag, am Montag, 31. Oktober, in der evangelischen Marienkirche in Baiersbronn ab 20 Uhr einen Vortragsabend. Dafür wurde der Tübinger Theologe Hans-Joachim Eckstein gewonnen. Er spricht über das Thema "Allein aus Glauben – Die Wiederentdeckung des Evangeliums und die reformatorische Freude". Eckstein ist Professor für Neues Testament an der evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Seine Bücher laden zu einem befreienden und lebensbejahenden Glauben ein. Viele Jahre war Eckstein Synodaler der evangelischen Landeskirche in Württemberg und ist Mitglied der Kammer für Theologie der Evangelischen Kirche in Deutschland. Dekan Werner Trick führt durch den Abend, der vom Posaunenchor aus Baiersbronn mitgestaltet wird.