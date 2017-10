Baiersbronn "The Jack" rockt bei der DLRG

Die Band aus Geislingen an der Steige verspricht für das Konzert mit Barbetrieb am Freitag, 13. Oktober, neben AC/DC-Musik eine mitreißende Bühnenshow – hautnah und ohne große Schnörkel.

Voller Einsatz

"The Jack" stehen für vollen Einsatz und das nicht ausschließlich mit AC/DC-Krachern, heißt es in der Ankündigung. Denn eigene Songs wie "The Jack is back in Town" nehmen das Publikum ebenso überzeugend mit. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Show startet ab etwa 20 Uhr. Tickets für zwölf Euro gibt es ausschließlich an der Abendkasse, Schüler zahlen neun Euro.