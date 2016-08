Baiersbronn Tennisgemeinschaft wird 40 Jahre alt

Bereits am 12. Juli 2003 konnte das neue Vereinsgebäude feierlich eingeweiht werden. 2015 wurden die Plätze eins und zwei nochmals generalsaniert, und die Hütte wurde mit Blick auf das bevorstehende diesjährige Jubiläum renoviert. Dabei halfen die Vereinsmitglieder tatkräftig mit.

"Wir haben derzeit 187 Mitglieder, davon 30 Jugendliche. Leider geht die Zahl der aktiven Spieler zurück, sodass wir Spielgemeinschaften mit Klosterreichenbach im Jugendbereich und mit Mitteltal im Erwachsenenbereich gebildet haben", so Braun. Derzeit hat die Tennisgemeinschaft Obertal vier Mannschaften bei den Erwachsenen und eine Mannschaft bei den Junioren gemeldet, dazu spielen noch bei den Jugendlichen zwei Mannschaften in Spielgemeinschaft mit Klosterreichenbach. "Dank unserer guten Jugendarbeit durch Leslie Kurz gelingt es uns auch weiterhin, guten Nachwuchs zu bekommen", freut sich der Vorsitzende.

22. Gemeindeturnier im September

Beim 22. Gemeindeturnier wird das 40-jährige Bestehen der Tennisgemeinschaft Obertal gefeiert. Den Anfang macht ein Festabend am Freitag, 16. September, mit Ehrungen und unterhaltsamen Überraschungen. "Am Mittwoch, 14. September, beginnt das Gemeindeturnier, und wir hoffen auf eine große Beteiligung aus der gesamten Gemeinde", so Karl Braun.