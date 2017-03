Baiersbronn Team Graue Panther holt sich den Sieg

Wie beliebt das Turnier inzwischen ist, zeigte die Zahl von 48 angemeldeten Mannschaften, so die Veranstalter. Nicht nur Teams aus der Gemeinde, sondern auch darüber hinaus beteiligten sich.

Ausgetragen wurden in der Vor- und Zwischenrunde insgesamt 180 Spiele, bis die acht Teams für die Viertelfinals ermittelt waren. Zeitgleich konnte immer an sechs Tischen gespielt werden. Ab dem Viertelfinale wurde dann ohne Zeitlimit gespielt. Es entwickelten sich spannende Spiele, die die Zuschauer in ihren Bann zogen.

Für das Halbfinale qualifizierten sich die Mannschaften SV Dietersweiler I und die Räuschle-Kicker sowie die Grauen Panther und Ratpack. Im ersten Halbfinale setzte sich Dietersweiler I mit 10:4 gegen die Räuschle-Kicker durch, das zweite Halbfinale gewannen die Grauen Panther mit 10:2 gegen Ratpack.