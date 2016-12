Baiersbronn Stimmungsvolle "bsondre Zeit"

Dass der Schnee fehlte, trübte zwar etwas die vorweihnachtliche Stimmung, das ansprechende Rahmenprogramm mit Showdarbietungen, Kinderaufführungen und vielfältiger musikalischer Unterhaltung ließ das kleine Manko jedoch wieder schnell vergessen.

Traditionell besuchten Nikolaus und Murgel den Weihnachtsmarkt, und der Rosensaal wurde zum Kinosaal für die jüngsten Gäste. Die Sitzecke der Tourist Information wurde zur Backstube umfunktioniert, und die Kinder waren mit viel Spaß beim Plätzchen- backen dabei.

Bürgermeister Michael Ruf kündigte bei der Eröffnung des Weihnachtsdorfs eine "tolle Aktion" an: Die von Otto Gaiser im Rahmen des Projekts "Lichtstunden im Advent" handgefertigte Krippe wurde zugunsten des Kinder- und Jugendhospizdienstes der Malteser in Freudenstadt versteigert. Die große Tanne in der Mitte des Rosenplatz erstrahlte in weihnachtlichem Lichterglanz, und auf der großen Bühne war immer etwas geboten. An den Abenden sorgten verschiedene musikalische Gruppierungen für stimmungsvolle Unterhaltung. Die Bands Soulbar und The Uniques sowie zur Frühschoppenzeit am gestrigen Sonntag der Musikverein Trachtenkapelle Röt-Schöne-gründ traten auf der Weihnachtsmarktbühne auf und boten gute Unterhaltung. Tourismusdirektor Patrick Schreib zog ein zufriedenstellendes Fazit: "Gerade am Abend war der Besuch sehr gut." Das Programm sei bei den Leuten gut angekommen. Ein bunt gemischtes Publikum kam auf den Rosenplatz, und die Menschen standen in fröhlicher Runde beisammen.

Die Mitarbeiter an den Hütten konnten den Andrang zu den Stoßzeiten kaum bewältigen, doch die Gäste warteten geduldig auf den begehrten Glühwein und die Speisen. Der katholische Kindergarten St. Marien trug mit fröhlichen Kinderliedern zum Gelingen des Weihnachtsdorfs bei, ebenso wie die Wilhelm-Münster-Grundschule, die mit einem Weihnachtstheaterstück die Besucher bestens unterhielt.