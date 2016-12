Baiersbronn Stimmgewaltiger Auftritt erntet tosenden Applaus

Bereits zum dritten Mal trat die begabte Sängerin, die in London lebt, in Baiersbronn auf. Nach einer kurzen Begrüßung spielte Andy Doncic, der sich später als gefühlvoller Klavierbegleiter zeigte, auf dem Saxofon eine Ballade. Begleitet wurde er von Evie Sturm am Klavier, die im weiteren Verlauf des Abends die Hauptakteurin gesanglich unterstützte.

Nachdem dann die beiden Begleitmusiker ihre Plätze gewechselt hatten, sang Evie Sturm noch ein Lied allein, bevor die Grande Dame des Gospels die Bühne betrat: Tracey Jane Campbell. Sie wird den Vorstellungen von einer echten Gospelgröße voll gerecht: vital-mitreißend und spirituell-charismatisch und mit einer Stimme, die berührt und fasziniert. Die tiefgläubige Künstlerin sang hingebungsvoll die Lob- und Dankeslieder und ließ das Publikum an ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Glauben teilhaben. Locker plaudernd schilderte Tracey Jane Campbell in englischer Sprache ihre Lebenserfahrungen, während Evie Sturm übersetzte.

"Da gibt es jemanden, der uns nie im Stich lässt – egal, wie schlecht es uns geht", so die Sängerin, die im Laufe des kurzweiligen Konzerts zu stimmlichen Höhenflügen ansetzte. Tracey Jane Campbell hatte gefühlvolle und schwungvolle Lieder mitgebracht und begeisterte mit einer Freude, die ansteckte. In atemberaubender Geschwindigkeit schaffte sie es, die begeisterten Zuhörer zu Akteuren zu machen und studierte mit ihnen kurz Passagen ein, die von allen in einem großen Chor mitgesungen wurden, sodass eine singende und tanzende große Gemeinschaft die Kirche ausfüllte.