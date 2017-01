Baiersbronn Sternsinger stolz auf Ergebnis

Sechs Tage lang waren 46 kleine und große "Könige" in ihren prächtigen Gewändern sowie ihre jugendlichen und erwachsenen Begleiter in Baiersbronn und Seewald unterwegs zu den Menschen. An viele Türen schrieben sie ihren Segensspruch "20*C+M+B+17", Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus. Das Ergebnis ihres Engagements unter dem Leitwort "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit!" kann sich sehen lassen: Knapp 9000 Euro kamen laut Pressemitteilung der Kirchengemeinde bei der Sammlung zusammen. Mit dem Geld werden benachteiligte Kinder in aller Welt unterstützt.

Von den Folgen des Klimawandels

Gemeinsam mit den Trägern der Aktion – dem Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – machten die Sternsinger überall in Deutschland auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. In weiten Teilen der Welt leiden Menschen unter den Veränderungen der klimatischen Bedingungen, die in manchen Regionen Kenias, dem Beispielland der Aktion, für eine extreme Trockenheit sorgen.