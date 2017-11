Baiersbronn Sprache als Schlüssel zur Integration

Die Kosten für den Sprachkurs werden vom Internationalen Bund/Jugendmigrationsdienst übernommen. Das Amt für Migration und Flüchtlinge in Freudenstadt trägt die Fahrtkosten. Bisher trafen sich rund 18 Frauen, die je nach Wissensstand in zwei Gruppen unterteilt sind, dreimal pro Woche für zwei Stunden zum Deutschsprachkurs in der methodistischen Kirche in Baiersbronn. Seit November kommen sie sogar viermal pro Woche zusammen. "Neben der Sprache geht es auch darum, den Flüchtlingen soziale Kompetenzen und kulturelle Dinge zu vermitteln", betont Nanette Popp und möchte dabei nicht überheblich klingen: "Es geht auch einfach darum, Verbindlichkeit und Pünktlichkeit zu vermitteln, denn ›heute regnet es, oder ich habe keine Lust‹ ist kein Grund für die Absage der Teilnahme am Kurs, das mussten wir klarstellen." Schaut man den Frauen bei dem Kurs eine Weile zu, ist die gute Stimmung zu erkennen. Das Lernen macht ihnen offenbar viel Spaß. Walaa Husein aus Syrien ist eine von ihnen. Sie lebt seit zwei Jahren in Obertal. Sie spricht schon gut Deutsch.

Sechs Nationalitäten treffen aufeinander

"Es ist nicht so schwer für mich. Es ist schön, wenn wir uns treffen, und wir haben richtig Freundschaft geschlossen", erzählt die Mutter von drei Kindern, die gerade das vierte erwartet.

Nicht ganz so einfach war es zu Beginn des Kurses, denn sechs Nationalitäten – Frauen aus Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Griechenland und Rumänien – trafen aufeinander.

Zunächst bis Dezember verlängert

"Nach sechs Wochen sind die Teilnehmerinnen zu einer richtigen Gruppe zusammengewachsen. Wir haben mit Bildern angefangen, einige arabische Begriffe kannte ich auch", erzählt Sylvia Schaible die den Unterricht leitet. Eine große Schwierigkeit lag in den verschiedenen Vorkenntnissen der Frauen. Einige mussten erst das Alphabet lernen, andere brachten schon Grundlagen mit. "Alle sind aber sehr motiviert, und wir finden immer Themen, die auf der ganzen Welt wichtig sind", so Schaible.

"Seit Juli können wir eine große Leistungssteigerung erkennen, und es ist eine tolle Gemeinschaft", sagt Dozentin Susanne Kinzel, die schon in Freudenstadt Sprachkurse für Flüchtlinge gegeben hat. "Integration ist mehr als nur ein Sprachkurs. So haben wir über die Wahlen in Deutschland gesprochen und über das Erntedankfest, wir versuchen auch ein bisschen Allgemein- bildung weiterzugeben", so Kinzel. Spaß macht es allen, Lehrerinnen und den Frauen, die teilweise auch ihre kleinen Kinder dabei haben. "Eigentlich sollte der Kurs nur drei Monate dauern, aber wir haben ihn zunächst mal bis Dezember verlängert", erzählt Nanette Popp.