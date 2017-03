Kreis Freudenstadt (cw). Das Schwarzwald Musikfestival beginnt zwar erst am 19. Mai, gestern gab’s im Hotel Bareiss in Mitteltal aber schon mal eine Kostprobe davon, was die Zuhörer erwartet: Der Pianist und Entertainer Martin Schmitt spielte am Flügel einige furiose Stücke – neben einem Boogie Woogie und dem "Fingerbreaker", der seinem Namen alle Ehre machte, auch die Eigenkomposition "Midlife Crisis". Anlass für das kleine, aber kernige Konzert nach der Sitzung des Verwaltungsrats der Festival-GmbH war die Übergabe des "Solistenpreises des Schwarzwald Musikfestivals by Lehmann 2016". Markus Lehmann von der gleichnamigen Schramberger Uhrenmanufaktur überreichte Schmitt die in Handarbeit gefertigte Präzisionsuhr. Der Pianist tritt am 3. Juni in der Apirsbacher Klosterkirche auf.