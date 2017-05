Baiersbronn Schnupperschießen beim Heckenfest

Baiersbronn-Obertal. Der Schützenverein Obertal 1967, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, veranstaltet am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juni, sein Heckenfest beim Schützenhaus in Obertal. Das Fest beginnt am Samstag um 19 Uhr. Ab 20 Uhr sorgen die "Achertäler" für Stimmung. Die Party-Band aus dem Achertal lockt mit ihrem Mix aus Volksmusik, Schlagern und Charts Tanzfreudige aller Altersgruppen auf die Tanzfläche, heißt es in der Ankündigung.