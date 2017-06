Baiersbronn Rotes Kreuz: Helfer und Mitglieder fehlen

Vorsitzende Renate Züfle erklärte bei der Versammlung im Café an der Murg, dass die mangelnde Zahl an aktiven Helfern zunehmend Sorge bereite, sodass die Aufgabenerfüllung auf ein Minimum reduziert werden müsse. Ihren Dank richtete Renate Züfle vorab an die 196 Fördermitglieder des Vereins (Vorjahr 207), die mit ihrem Jahresbeitrag die Arbeit im Sinne des Rotkreuzgedankens erst möglich machten.

Zu den Themenschwerpunkten des vergangenen Jahres gehörte die Suche nach einem Kassierer. Die bisherige Kassiererin Katharina Müller hatte bei der letzten Wahl angekündigt, das Amt lediglich noch für ein Jahr auszuüben. Außerdem standen zahlreiche Sitzungen auf Kreisverbandsebene, Beratungen über Anschaffungen, die Blutspenderehrung und Regelungen mit der Gemeinde Baiersbronn an. Schriftführer Günter Muth erinnerte kurz an die jüngste Mitgliederversammlung. Kassiererin Katharina Müller berichtete von einer stabilen Kassenlage.

Die Rücklagen werden für die Unterhaltung und Sanierung des Vereinsheims benötigt. Dort soll unter anderem ein neues Garagentor eingebaut werden. Im Haushalt für das Jahr 2017 ergibt sich daher eine Rücklagenentnahme von geplanten 6710 Euro.