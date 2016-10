Baiersbronn Reizvolle Kontraste prägen Programm

Bei einem Konzert hatte er Joachim Browa kennengelernt, der als Solist das Konzert bereicherte. Schlenzka, der hin und wieder mit der Beleuchtung haderte, trug mit seinem perfekten Geigenspiel zu vielen eindrucksvollen Klangerlebnissen bei.

Bezauberndes Wechselspiel zwischen Celli und Streicherensemble

Nach einem Werk von Georg Philipp Telemann, das mit viel Gefühl und Können gespielt wurde, ging es mit einem Auftritt der beiden Solistinnen Svea Conzelmann und Milena Mayer weiter, die mit ihrem Cellospiel die Zuhörer auch im weiteren Verlauf des Herbstkonzerts begeisterten.

Das Doppelkonzert für zwei Violoncelli und Streichorchester von Antonio Vivaldi in g-Moll bezauberte durch das Wechselspiel der Celli mit dem Streicherensemble.

Bei melodisch eingängigen Stücken, gespielt auf Geige und Cello, waren auch perfekte Soloeinlagen zu hören. Die Atmosphäre war stimmungsvoll, und es gab anerkennenden Applaus.

Gekonnte Tempowechsel und gefühlvolle Passagen waren in Fritz Gerhardts "Spanisches Cappricioso" zu hören, und auch der "Jalousie Tango Tsigane" wurde begeistert aufgenommen. Ungewöhnliche Klänge entlockten die vier Streicher ihren Instrumenten, und einmal mehr war es Karl-Adolf Hornung, der mit seiner perfekten Begleitung am Keyboard zum guten Gelingen des Konzerts maßgeblich beitrug. Zweifellos ein Höhepunkt war die bekannte Ballade "With or without you" von "U2", die von den beiden Cellistinnen Svea Conzelmann und Milena Mayer perfekt gespielt wurde. Dabei erlangte das sonst eher im Hintergrund agierende Cello eine ganz neue Klangbedeutung. Mit "Andalucia" und "The Medallion Calls" aus "Pirates of the Caribbean" ging das Herbstkonzert mit flotten und schwungvollen Klängen zu Ende.

Es gab kräftigen Applaus und nochmals sanfte Töne, flotte Rhythmen und ein musikalisches Feuerwerk, das als Zugabe durch die Kirche hallte. "Das war eine tolle Show heute Abend", meinte Thorsten Robbe, der Vorsitzende des Fördervereins des Streicherensembles.