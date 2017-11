Baiersbronn Region soll "herzsicher" werden

Die Standorte der AED-Geräte in Baiersbronn: Johannes-Gaiser-Schulzentrum, Kreissparkasse, Murgtalhalle, Rathaus, Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium, Schwarzwaldhalle und Tennis-Club in Baiersbronn, Rathaus in Klosterreichenbach, Weißenbachhalle und Volksbank in Mitteltal, Loipen- beziehungsweise WC-Gebäude in Obertal, Kurhaus Röt, Kurhaus Schönmünzach, Haus des Gastes in Tonbach und Kurhaus in Huzenbach.