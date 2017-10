Baiersbronn Rat setzt die Segel Richtung Zukunft

Baiersbronn. Einstimmig hat der Gemeinderat Baiersbronn in seiner jüngsten Sitzung der von der Verwaltung vorgelegten Gebührenkalkulation zugestimmt. Die Änderung der Gebühren- und Leihgebührenverordnung erfolgt zum Jahresanfang. Mit großer Mehrheit beschloss der Rat außerdem die Nachbesetzung der Schulleiterstelle.

Der jährliche Abmangel der Jugendmusikschule, an der derzeit knapp 300 Schüler unterrichtet werden, lag bisher im Schnitt bei 140 000 Euro. Er soll in Zukunft auf 150 000 Euro gedeckelt werden. Die Erhöhung der Gebühren hängt vom jeweiligen Unterricht ab. So beträgt zum Beispiel die monatliche Gebühr für die musikalische Früherziehung in Zukunft 27 Euro statt wie bisher 26. Für 45 Minuten Einzelunterricht werden nun 89 Euro monatlich fällig, bisher waren es 78. Festgehalten wird am Sozialrabatt.

Hauptamtsleiter Marc Hinzer, der auch der Geschäftsführer der Jugendmusikschule ist, erläuterte im Gemeinderat die Vorlage der Verwaltung. Der Tod von Musikschulleiter Tobias Deuringer vor etwa einem Jahr habe zu einer Vakanz und einer Zäsur geführt und damit auch an einen Punkt, über die Jugendmusikschule nachzudenken.