Baiersbronn-Klosterreichenbach. Zu einer großen Einkaufsmeile wird Klosterreichenbach am Pfingstmontag ab 9 Uhr. Rund 100 Marktbeschicker und Tausende von Besuchern werden zum Pfingstmontagsmarkt erwartet. Das Angebot reicht von Feinkost, Obst und Süßigkeiten über Textilien bis zu Dekorationsartikeln und zu Produkten zur Schönheitspflege. An so manchem Stand gibt es Vorführungen. Da wird zum Beispiel Gemüse gehobelt und live gekocht. Für die Bewirtung sorgen einheimische Versorger und die örtlichen Vereine. Die Vereine gestalten zudem das Unterhaltungsprogramm. Mit von der Partie sind auch die Eisenbahnfreunde. Sie laden in ihr Vereinsheim in der Murgtalstraße 182 ein. Dort sind ein altes Stellwerk, Eisenbahnanlagen und historische Lokomotiven zu sehen. Ein Anziehungspunkt besonders für die jüngeren Besucher ist der Vergnügungspark mit Karussells, Los- und Schießbude. Marktmeisterin Petra Weigold empfiehlt, möglichst auf das Auto zu verzichten und die Stadtbahn zu benutzen. Der Haltepunkt liegt mitten im Marktgeschehen.