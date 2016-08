Baiersbronn Oldtimer-Rallye geht in vierte Auflage

Die Route der Baiersbronn Classic führt an drei Tagen durch romantische Schwarzwaldtäler bis in die Weinregion der Ortenau und das Kinzigtal. Sportlicher Höhepunkt ist am Samstag, 24. September, die Bergprüfung am Ruhestein in Erinnerung an das historische Bergrennen von 1946, der ersten Motorsportveranstaltung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.

Dabei geht es aber nicht um Höchstgeschwindigkeit, sondern um Präzision. Ddenn die vorgegebene Sollzeit auf der 7,3 Kilometer langen Strecke ist möglichst auf die hundertstel Sekunde genau einzuhalten. Mit 20 Wertungsprüfungen und über 500 kurvenreichen Kilometern verspricht die dreitägige Veranstaltung faszinierenden historischen Motorsport, doch kommen bei den Pausen und Abendveranstaltungen auch Zunge und Gaumen nicht zu kurz. Die Teilnehmer werden von den Spitzenköchen aus Baiersbronn und der Region kulinarisch verwöhnt. Höhepunkt ist der Abschlussabend mit einem Gala-Menü.

Oldtimerfreunde können sich auch in diesem Jahr auf ein rollendes Automuseum der Extraklasse freuen, zum Beispiel aus der Vorkriegsära: Alvis Firebird Special, BMW 328, Invicta Open Two Seater, Jaguar SS 100, Lagonda Le Mans, Horch 420 Cabriolet oder der Maserati 6C. Die 50er-Jahre werden durch Autoträume ihrer Zeit wie Aston Martin DB 2/4, BWM 507, Lancia Flaminia GT, Maserati 3500 GTI S, Jaguar E-Type, Mercedes 300 SL Flügeltürer oder Porsche 356 A repräsentiert.