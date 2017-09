Baiersbronn. Musik-Erleben mit der "Musimaus": Musikalische Früherziehung für Eltern mit Kindern ab eineinhalb Jahren wird im katholischen Gemeindezentrum in Baiersbronn angeboten. Mit der "Musimaus" lernen Kinder Musik und Rhythmus kennen. Das geschieht durch Körperinstrumente, Sprache und Bewegung sowie mit einfachen Instrumenten wie Glöckchen, Klanghölzer oder Rasseln. Singen, Spielen, Tanzen und Hören machen den Kindern Freude. Nebenbei werden die Konzentrationsfähigkeit, die Sensibilisierung des Gehörs und die Sprache gefördert. Es gibt keinen Leistungsdruck. Der neue Kurs mit zehn Terminen im katholischen Gemeindezentrum im Pappelweg 15 in Baiersbronn findet erstmals am Freitag, 29. September, von 9.30 bis 10.30 Uhr statt. Leiterin ist die Erzieherin und Musikpädagogin Marianne Martin. Anmeldungen für den Kurs sind bei der katholischen Erwachsenenbildung Kreis Freudenstadt unter Telefon 07451/62 32 20 oder per E-Mail an info@ keb-freudenstadt.de möglich.