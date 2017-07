Baiersbronn Modern und informativ

Die Texte vom Band wurden mimisch und gestisch vom Luther-Darsteller begleitet, bevor dann wieder der Kindergartenchor seinen großen Auftritt hatte.

"Go down Martin" erklang es zu der bekannten Melodie von "Go down Moses" – begleitet von Karl-Adolf Hornung am Klavier. Er hatte auch die Proben mit dem Elternchor geleitet. Konzentriert und diszipliniert sangen die Kindergartenkinder ihre Texte. Die Jungen und Mädchen, die viele Texte und Melodien gelernt hatten, zeigten eine beachtliche Leistung. Aber auch das Team des Kindergartens hatte ganze Arbeit geleistet, als es mit den Kindern dieses komplexe Stück einstudiert hatte.

Die Zuschauer beobachteten gebannt das Geschehen vor dem Altar: Der junge Martin Luther, der ins Kloster eintritt, und die Lehr- und Studienjahre des späteren Reformators, sein Wandel in der christlichen Gesinnung bis hin zu seinen wichtigsten Reformideen. Mönche zogen durch die Kirche, die Thesenwand wurde geschlossen, und beim Öffnen des Holztors sprangen fröhlich hüpfende Kinder durch die Kirche. Ein moderner Rap im Mittelgang der Kirche aufgeführt, schlug einen Bogen in die heutige Zeit.

"Das war ein großer Moment", sangen Elternchor und Kinder am Ende gemeinsam und meinten damit auch die gelungene Vorstellung, zu der alle Akteure beigetragen hatten. Am Ende ernteten die Kinder jubelnden Beifall und durften noch einige Zugaben geben. Ingrid Mohrlok dankte allen Helfern und Sponsoren. Sie betonte, es sei ein großer Moment in der Kindergartengeschichte gewesen, sich an dieses Musical zu wagen.