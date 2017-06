Baiersbronn Miniköche ergründen Käsespätzlerezept

Dass die Kinder wirklich schon fundiertes Fachwissen haben, bewiesen sie bei Fragen zu Serviettenarten, Rezepten und beim Übersetzen von Fachbegriffen, so die IHK in einer Pressemitteilung. "Auch Rezepte fragen wir ab, natürlich nur von Speisen und Getränken, die wir auch gelernt und danach selbst probiert haben", wird Jörg Möhrle, einer der Initiatoren, zitiert. So mussten die Miniköche etwa auswendig wissen, welche Zutaten in einen Spätzleteig gehören oder wie man einen alkoholfreien Cocktail mit Namen "Monster AG" herstellt.

In 20 monatlichen Treffen innerhalb der vergangenen zwei Jahre nahmen die Kinder am Theorie- und Praxisunterricht teil. Begleitet und angeleitet wurden sie von Jutta und Jörg Möhrle vom Hotel Tanne in Tonbach, Oliver Ruthardt vom Hotel Bareiss in Mitteltal sowie von der Ernährungswissenschaftlerin Bettina Schmitz. Mit spielerischer Ernsthaftigkeit ging es um Ernährungslehre, die Zubereitung von regionalen Speisen, das Eindecken eines Tisches und Benimmregeln. Besonderer Wert wird auch auf Umweltschutz, Nachhaltigkeit sowie den Umgang mit regionalen Lebensmitteln gelegt. "Ganz nebenbei wird so auch die Neugier auf die Berufsbilder im Gastgewerbe geweckt, und wir freuen uns immer wieder, wenn dann in ein paar Jahren einmal eine Bewerbung als Koch oder Hotelfachkraft von einem der ehemaligen Miniköche ins Haus flattert", so Möhrle.