Baiersbronn. Die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Mitteltal-Obertal findet am Wochenende 19. und 20. November im Züchterheim statt. Die Mitteltaler Kleintierzüchter zeigen ihre preisgekrönten Lieblinge. Zu sehen sind Kaninchen, Hühner, Zwerghühner, Tauben, Ziergeflügel und Vögel. Die Ausstellung ist geöffnet am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen sowie Hähnchen gesorgt.