Baiersbronn Jung-Gastronomen holen Medaillen

"Schon der Sieg bei der baden-württembergischen Landesmeisterschaft des Dehoga kam überraschend", erzählt Gerhardt. Sie sei von ihrem Arbeitgeber stets ermutigt worden, an dem Wettbewerb teilzunehmen. "Auch ich bin nicht mit dem Gedanken ›Ich will zur deutschen Meisterschaft‹ zur Landesmeisterschaft gegangen", fügt Tischer hinzu. Sie habe Informationen zum Wettbewerb in der Berufsschule erhalten und sich dann einfach mal angemeldet.

Die Dehoga-Jugendmeisterschaften verliefen in jedem Bundesland anders, erklären die beiden Wettbewerbssiegerinnen. In Baden-Württemberg gibt es den Landeswettbewerb, die Sieger fahren dann zum Bundeswettbewerb; in anderen Bundesländern gebe es vor den Landes- auch noch Regionalwettbewerbe. Gibt es zwischen den einzelnen Wettbewerbsstufen Unterschiede? "Beim Landeswettbewerb gibt es nur eine Einzelwertung. Aus den Siegern der einzelnen Berufsgruppen wird dann das Team Baden-Württemberg zusammengestellt", sagt Gerhardt. Neben ihr und Tischer war Anabel Baudendistel Pineda von Brenners Park-Hotel in Baden-Baden mit im baden-württembergischen Team, in dem wie in allen Teams die Berufssparten Hotelfachleute, Restaurantfachleute und Köche vertreten waren.

Die Prüfung auf Bundesebene besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Stattgefunden hat sie dieses Mal im Ludwig-Erhard-Haus in Berlin, die Preisverleihung war im Hotel Adlon. Für beide Teilnehmerinnen stand im theoretischen Teil Warenkunde auf dem Programm. Gerhardt musste dann im praktischen Teil unter anderem flambieren und eine Vorspeise anrichten. "Auch das Tischeindecken gehörte dazu. Dabei musste ich acht verschiedene zweifarbige Servietten passend falten", fügt sie hinzu. Tischer musste unterdessen ein viergängiges Menü zubereiten. Sie erzählt: "Es gab einen Warenkorb, dessen Inhalt man auf jeden Fall verwenden musste, und weitere Vorgaben. Zum Beispiel musste der Hauptgang Lammrücken sein, mit einer Belage aus Kartoffeln und zwei Sorten Gemüse." Allzu viel Zeit hatten die Teilnehmer bei der Prüfung nicht. "Sechs Stunden konnte man arbeiten, bis die Vorspeise rausgetragen wurde", sagt Tischer, "den Warenkorb kannten wir allerdings schon am Tag vorher und konnten das Menü bereits zusammenstellen." Tischers Menü wurde dann von Gerhardt im Rahmen eines Abendessens für geladene Gäste serviert.