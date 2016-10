Baiersbronn Innovationen auf dem Land

Die Tagung thematisiert Ländliche Räume als Orte von Innovation und verlässt damit die häufig übliche Sichtweise auf den Ländlichen Raum als benachteiligt und abgelegen, so die Baiersbronn Touristik in einer Pressemitteilung. Die Tagung wird in Kooperation mit der Akademie Ländlicher Raum Baden-Württemberg und dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg veranstaltet.

Im Mittelpunkt stehen neue Wege der Kreativität und des Erfindungsreichtums – sei es für neue Wohnformen und Arbeitsplätze, sei es für Daseinsvorsorge, Infrastruktur, Mobilität sowie für eine ländliche Baukultur.

Dabei geht es zum Beispiel um die Fragen, wie sich Immobilien in den Ortskernen aktivieren lassen und wie das Thema drohender Leerstände angegangen werden kann.