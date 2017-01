Baiersbronn In der Natur den Tieren auf der Spur

Schön anzuschauen ist die in prächtigem Weiß strahlende Landschaft. Doch für die Wildtiere ist der Winter die härteste Jahreszeit, der sie auf unterschiedlichste Weise trotzen, heißt es in einer Pressemitteilung des Nationalparks. "Es ist unheimlich spannend zu beobachten, wie die einzelnen Tiere sich auf die lebensfeindlichen Bedingungen in dieser Jahreszeit einstellen", sagt Urs Reif, der leitende Ranger im Nationalpark Schwarzwald. Um Kindern und Erwachsenen einen Einblick in diese harte, aber auch faszinierende Winterwelt zu geben, bietet der Nationalpark neben der regelmäßig stattfindenden Führung "Überleben im Winter" weitere Ausflüge in die verschneite Landschaft an.

Wenn der Schnee frisch gefallen ist, lassen sich die Spuren der scheuen Waldbewohner am besten finden. Ausgerüstet mit Schneeschuhen geht es für Kinder und ihre Eltern auf Spurensuche. Ein Nationalpark-Pädagoge führt hinein in die Schneewelt und berichtet dabei anschaulich, wie die Tiere über den Winter kommen. Diese Führung findet nur bei ausreichend Schnee statt. Eventuell wird ein Ausweichtermin angeboten.

Da die Veranstaltung ausschließlich im Freien stattfindet, sind warme Kleidung und feste, knöchelhohe Stiefel (mindestens Schuhgröße 30) erforderlich. Termin ist am Dienstag, 31. Januar, von 14 bis 16.30 Uhr, Treffpunkt am Nationalparkzentrum Ruhestein.