Baiersbronn Große Hoffnungen ruhen auf Fusion

Baiersbronn-Klosterreichenbach. Die leeren Stühle im Gasthaus Zum Schützen in Klosterreichenbach deuteten es bereits an. Der VfR Klosterreichenbach befindet sich in einer Krise. Bei der Versammlung fielen deutliche Worte. Oliver Schneider, der Vorsitzende, kündigte nach sechs Jahren an der Spitze seinen Rücktritt an. Ein Nachfolger wurde nicht gefunden.

Schneider begründete seinen Rücktritt mit der fehlenden Zeit, aber auch mit den "zig hausgemachten Problemen". Rückblickend sprach er von einer für ihn selbst eher nicht zufrieden stellenden Amtszeit, hauptsächlich durch seine beruflich bedingte häufige Abwesenheit.

"Wir befinden uns in einem Tief, aber das heißt nicht, dass wir dort lange bleiben müssen", beschwor Schneider die anwesenden Mitglieder, bevor er mit einigen Neuerungen aufwartete, die im Verlauf der Sitzung beschlossen wurden. "Wir müssen den Fakten kritisch ins Auge blicken: Die Damenturnsparte löst sich auf, wir haben keinen Nachfolger für die Sparte Fußball, und Spieler für die zweite Mannschaft fehlen fast gänzlich", sagte Schneider.