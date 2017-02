Baiersbronn Großaufgebot sucht Vermissten

Ein Großaufgebot von Rettungskräften und Polizei ist seit Dienstagabend in Baiersbronn im Einsatz. Sie suchen einen vermissten Mann.

Unterwegs sind Kräfte von Polizei, Bergwacht und Feuerwehr, teilt die Pressestelle der Polizeidirektion Tuttlingen auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Informationen sind zur Stunde noch dürr. Sie seien auf der Suche nach einem Mann, der angedroht habe, sich das Leben zu nehmen, hieß es lediglich.

Mit Hubschrauber und Suchhundestaffel sind die Einsatzkräfte in der Nacht von Dienstag bereits unterwegs gewesen, konnten den Mann aber nicht finden. Momentan ist der Ausgang der Suchaktion noch offen. Am Mittwoch wurde die Suche bei Tageslicht fortgesetzt – in der Hoffnung, durch die besseren Bedingungen den Vermissten finden zu können. Ein Pressesprecher der Polizei versicherte: "Wir werden suchen, so lange es Sinn macht."